Головний санлікар Ляшко не відкидає своєї участі в президентських виборах 2029 року

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що хотів би стати президентом країни, і не відкидає, що висуне свою кандидатуру в майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданню "Гордон".

Відповідаючи на запитання про можливу участь у виборах президента, головний санлікар сказав: "Напевно, так, (хочу стати президентом. - Ред.). На наступних (виборах президента в 2024 році. - Ред.), напевно, ні (балотуватися не буду). А ось пізніше (у 2029 році. - Ред.), можливо, так. Якщо не забудете прізвище Ляшко, бо епідемію COVID-19 ми точно подолаємо за цей час".

Коли ж Ляшка запитали, чи хоче він стати мером, заступник голови МОЗ зазначив: "Я думаю, що мало хто відповів би "ні" на таку пропозицію".

Водночас чиновник заявив, що зараз думає про подолання пандемії коронавірусу та відпочинок.

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