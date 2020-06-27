Ліквідовано пожежу в будівлі Київського державного нотаріального архіву, - ДСНС

У Києві пожежники ліквідували загоряння в будівлі Державного нотаріального архіву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"27 червня о 10:37 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Повітрофлотському, 76-Г, у Солом'янському районі столиці", - йдеться в повідомленні. За цією адресою розташований Київський державний нотаріальний архів.

Після прибуття на місце події вогнеборців було встановлено, що пожежа виникла в одному з приміщень одноповерхової адміністративної будівлі. Об 11:03 пожежу на площі 10 кв. м було локалізовано, а об 11:38 ліквідовано.

"На момент прибуття рятувальних підрозділів у будівлі нікого не було. Унаслідок пожежі вогнем знищено дерев'яну обрешітку горища, старі речі, утеплювач і документацію організації, столи і стільці в одному з приміщень", - повідомили в ДСНС.

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Причина виникнення пожежі з'ясовується. Жертв і постраждалих немає.