1 український воїн загинув, двох поранено унаслідок підривів біля Старогнатівки та Мар'їнки, - пресцентр ОС

27 червня збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм і 82-мм міномети, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси та великокаліберні кулемети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Опівночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, окупанти застосували проти українських захисників автоматичні станкові гранатомети. На світанку ворог активізувався і поблизу Авдіївки. Тут агресор застосував артилерійські системи калібру 122 мм, 120-мм міномети, великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети. По оборонцях Гранітного ворог застосував ПТРК і міномети 82-го калібру. А поблизу Мар'їнки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В обідню пору в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили обстріл на підступах до міста Світлодарськ, використавши для цього станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Старогнатівки унаслідок розриву невідомого боєприпасу постраждали два українські воїни. Від множинних осколкових поранень один із військовослужбовців загинув, другого доставили до лікувального закладу.

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Крім того, неподалік населеного пункту Мар'їнка під час виконання завдання з розмінування ділянки місцевості унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав осколкового проникаючого поранення сапер зі складу Об'єднаних сил. Воїна доставлено до лікувального закладу.

Підсумки за минулу добу

26 червня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано поблизу 7 населених пунктів (біля Кримського, Шумів, Катеринівки, Хутора Вільного, Славного, Новоолександрівки та Новозванівки).

За минулу добу унаслідок обстрілу, поранення зазнав один український військовослужбовець.

26 червня представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкриті 22 злочини. З них 11 крадіжок, 3 випадки незаконного поводження зі зброєю та вибухівкою, 7 випадків незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 82 адміністративні правопорушення.

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Через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" та "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало 1 049 осіб. У бік тимчасово окупованих територій лінію розмежування перетнуло 367 осіб. КПВВ "Мар'їнка" досі не функціонує з вини окупантів.