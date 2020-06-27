Виробники феросплавів не підписуватимуть дискримінаційний договір "Укрзалізниці", - Кудрявцев

Виробники феросплавів не мають наміру підписувати новий дискримінаційний договір "Укрзалізниці" на організацію вантажоперевезень.

Про це заявив виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми поки не плануємо підписувати нову редакцію цього договору, про що неодноразово заявляли "Укрзалізниці", - сказав Кудрявцев. Він також зазначив, що виробники феросплавів неодноразово закликали відтермінувати введення в дію нового договору "Укрзалізниці" до закінчення кризи.

Нагадаємо, раніше об'єднання підприємств "Укрметалургпром" заявляло, що АТ "Укрзалізниця" продовжує чинити тиск на вантажовідправників України. За словами експертів, новий договір лобіює в.о. глави "Укрзалізниці" Іван Юрик і директор департаменту комерційної роботи Андрій Мірошніков. Менеджмент "Укрзалізниці" вирішив скористатися її монопольним становищем на ринку залізничних перевезень і просто адміністративно обмежити можливість заявки планів на наступний місяць.

Читайте також: Прем'єра просять скасувати введення "Укрзалізницею" з 1 липня нового договору з перевезення вантажів

Це вже поставило під загрозу виконання цілої низки експортних контрактів. Натомість народний депутат, член комітету ВР із питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, підкресливши, що це призведе до подорожчання їхньої продукції і втрати позицій на світових ринках.