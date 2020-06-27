У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус
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У міністра оборони Сербії Олександра Вуліна виявили коронавірус. 24 червня він відвідував парад у Москві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
У Міністерстві оборони Сербії стверджують, що Вуліна протестували на коронавірус після того, як госпіталізували одного з держсекретарів після позитивного результату тесту.
Зараз міністр продовжує виконувати свої обов'язки, перебуваючи на самоізоляції.
Нагадаємо, 24 червня в Росії відбувся парад до Дня Перемоги, який перенесли з 9 травня через епідемію коронавірусу.