Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі
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27 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
У документі наголошується, що Балоня звільнено згідно з поданою заявою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главу Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря.
Пізніше ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн, а його спільника - в 5 млн грн.