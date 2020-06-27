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Можливо, восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, - секретар РНБО Данілов

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Можливо, восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, - секретар РНБО Данілов
У зв'язку із ситуацією щодо коронавірусу школам необхідно готуватися до роботи в дистанційному режимі в новому навчальному році.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов на селектороній нараді у президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тому вже сьогодні мають бути підготовлені відповідні технічні можливості", - зазначив Данілов.

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Топ коментарі

  • tamerlan
    Ну 3,14здец образованию, оно и так было условным, а теперь....а ведь страну уничтожают.
  • Vladimir Kharchenko 55ec5bb9
    Сволочи,специально рисуют статистику,нагнетают обстановку.Надо прямо сказать,что украинцам образование не нужно,для сбора клубники грамотные не нужны.Эти негодяи умышленно обнуляют Украину,которая и так катится в пропасть.
  • Лариса fb3d953c
    А им на образование наплевать, им необразованные рабы нужны. Зеленые рептилии выполняют указания мирового сатанинского порядка и дистанционное обучение это их требование. К чему оно? При чем здесь дистанционка? Коронавирусная инфекция, такая же как грипп, но при свином гриппе, при птичьем гриппе не было ни карантина, ни закрытие людей по домам, ни закрытие школ. А тут ни с чего вдруг истерия, устрашение людей, маски, карантин, работать не дают, нормально жить не дают людям без всякой причины. Смертность за время пандемии в Украине не только не выросла, а уменьшилась, в Швеции , где не вводили карантин смертность обычная, не увеличилась, нет никакого смысла в том, что делает власть и делает она все не из-за эпидемии, а по причине прихоти мирового правительства. И это очевидно.
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