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Перша справа про кнопкодавство вже в суді, - перший заступник голови ВР Стефанчук

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Перша справа про кнопкодавство вже в суді, - перший заступник голови ВР Стефанчук
Перша справа проти народного депутата через неперсональне голосування наразі слухається в суді.

Про це сказав в інтерв'ю Радіо Свобода перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що зараз відомо про один випадок кнопкодавства після того, як Верховна Рада в січні запровадила кримінальну відповідальність за неособисте голосування.

"Я знаю, що один (випадок кнопкодавства. - Ред.). Я знаю, що справа щодо цього слухається. Кінцевого вироку суду ще немає", - сказав Стефанчук.

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Він зазначив, що за останні місяці зафіксовано лише  один випадок, саме із загрозою кримінальної відповідальності.

"Нам неважливо, яким буде розмір кримінальної відповідальності, факт кримінальної відповідальності є підставою для позбавлення особи статусу народного депутата. Адже, щоб інше зробити, нам треба вносити зміни до Конституції. А це, ви розумієте, дві сесії поспіль, бо ми маємо пройти висновок КСУ, тому ми пішли за іншою формулою: наявність кримінальної справи, вирок суду є підставою для позбавлення народного депутата його мандата", – зазначив заступник спікера.

Нагадаємо, 16 січня набув чинності закон №404-IX про штрафи для нардепів за неперсональне голосування. Він вводить кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарієм на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата.

21 лютого стало відомо, що позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владислав Поляк неодноразово кнопкодавив під час голосування за поправки до законопроєкту про ринок землі.

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Топ коментарі

  • oleg1966
    Первое дело о кнопкодавстве уже в суде, - первый зампредседателя ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 9807
  • vitaliymkua
    Одноклітинні виборці зеленського не змогли пробачити Порошенку що вони все це зробили разом. До того ж двічі. Зебіли, що поробиш...
  • ggl chrm
    Тут вопрос в другом. Принципиально это что-то меняет? Вот отправили в суд и что? Ничего. Пустота, как вакуум, в котором пребывает Скоморох. Готовятся законы, от которых самый зеленый зебил станет совсем зеленым, платежки вырастут, олигархи будут тянуть три шкуры с бюджета. На который повесят восстановление Донбасса, а это более 20млрд долларов(это мягкая оценка). Украина заплатит тем, кто ее ограбил. Есть еще много чего: тот же закон о референдуме, который поставит под большой вопрос существование страны как таковой. В качестве компенсации - дело кнопкодава в суде и видосики по выходным. Зебилы, вы себя повели так, будто у вас 9 жизней. Эту жизнь вы отдали бене. Кому отдадите следующую?
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