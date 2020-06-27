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Мінімальна зарплата з 1 вересня збільшиться до 5 тис. грн, із 1 січня 2021-го - до 6 тис. грн, а з 1 липня - до 6,5 тис. грн, - попередній графік Кабміну

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Мінімальна зарплата з 1 вересня збільшиться до 5 тис. грн, із 1 січня 2021-го - до 6 тис. грн, а з 1 липня - до 6,5 тис. грн, - попередній графік Кабміну
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив попередній графік, за яким будуть підвищувати мінімальну заробітну плату.

Президент Володимир Зеленський поставив завдання Кабінету Міністрів підвищити рівень мінімальної заробітної плати в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко опрацювали це питання, зробивши відповідні розрахунки. 27 червня глава уряду доповів про попередній графік, за яким підвищуватимуть мінімальну заробітну плату. Зокрема, з 1 вересня цього року її буде збільшено до 5 тис. грн, із 1 січня наступного року - до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021-го - до 6,5 тис. грн.

"Має цілком реалістичний вигляд. Радий, що це можливо реалізувати за рік. Добробут українців - головний показник нашої ефективності", – наголосив президент.

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Нагадаємо, міністр соціальної політики України Марина Лазебна прогнозує підвищення у другому півріччі мінімальної заробітної плати на понад 500 грн. Згідно з державним бюджетом на 2020 рік, мінімальна заробітна плата становить 4 723 грн у місячному розмірі і 28,31 грн у погодинному розмірі.

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Топ коментарі

  • Yakov Nemo
    Похоже включат печатный станок
  • Ruslan Tkachenko
    Очередное увеличение налогов!
    НЕ ХОТЯТ ЛЮДИ ДАТЬ ВЛАСТИ ПО МОРДАСАМ ЗНАЧИТ ПЛАТИТЕ!!
  • Van-Basten Van-Basten
    Вмикайте друкарський верстат.....

    https://www.facebook.com/myroslavhai/videos/pcb.10156979073497163/10156979073252163/?type=3&theater

    Минимальная зарплата с 1 сентября увеличится до 5 тыс. грн, с 1 января - до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021-го – до 6,5 тыс. грн, - предварительный график Кабмина - Цензор.НЕТ 8140
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