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Країни ЄС допоможуть Україні ліквідувати наслідки паводків, - Кулеба

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Країни ЄС допоможуть Україні ліквідувати наслідки паводків, - Кулеба
Європейський союз допоможе Україні з ліквідацією наслідків повеней в західних областях.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Євросоюз активував Механізм цивільного захисту у відповідь на наш терміновий запит. Це дозволить країнам ЄС допомогти ДСНС у подоланні наслідків повеней, згідно зі списком потреб. Спасибі ЄС, Янезу Ленарчичу (європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями. - Ред.) І шведським друзям за миттєву реакцію і підтримку".

Країни ЄС допоможуть Україні ліквідувати наслідки паводків, - Кулеба 01

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Нагадаємо, станом на ранок 27 червня через паводки на Західній Україні залишається підтопленими 3 871 будинок, зруйновані автодороги, мости та інші об'єкти інфраструктури.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні фінансування в розмірі $100 тис. для боротьби з паводками в західних областях країни.

Топ коментарі

  • молодой рабочий
    лучше пусть помогут избавиться от медведчуков с рабиновичами..
  • Ан Мур
    ніхто і ніколи. Олігархи існують в будь-якому демократичному суспільстві. І навіть в автократичних; що цікаво - навіть в диктаторських існують.
    Проблема олігархів в будь-якому суспільстві полягає в тому, в якій мірі вони (ті чи інші особи) дотримуються державницьких поглядів і чи впроваджують/захищають державницьку політику; а стосовно тих, які стоять на антидержавних позиціях - щоб їх не допускали до керівництва країною де-факто.
  • Скрепы неизвестно чего
    Вмешательство во внтренние дело. Тобто сами, ребята, всё сами.
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