Країни ЄС допоможуть Україні ліквідувати наслідки паводків, - Кулеба

Європейський союз допоможе Україні з ліквідацією наслідків повеней в західних областях.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Євросоюз активував Механізм цивільного захисту у відповідь на наш терміновий запит. Це дозволить країнам ЄС допомогти ДСНС у подоланні наслідків повеней, згідно зі списком потреб. Спасибі ЄС, Янезу Ленарчичу (європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями. - Ред.) І шведським друзям за миттєву реакцію і підтримку".

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Нагадаємо, станом на ранок 27 червня через паводки на Західній Україні залишається підтопленими 3 871 будинок, зруйновані автодороги, мости та інші об'єкти інфраструктури.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні фінансування в розмірі $100 тис. для боротьби з паводками в західних областях країни.