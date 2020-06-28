Один український воїн загинув, трьох поранено на Донбасі. За добу - 12 обстрілів із боку найманців РФ, - штаб ОС

За добу російської-окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє на сторінці в мережі "Фейсбук" пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

27 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-мм та 82-мм міномети, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Верхньоторецького та Широкиного, а також двічі неподалік Водяного противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По оборонцях Авдіївки ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти мм міномети, великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети.

Пізніше, агресор активізував свої вогневі дії по українських захисниках Гранітного. При цьому окупанти використали міномети 82-го калібру та ПТРК. Не було тиші і біля Мар’їнки. Тут ворог неодноразово відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Світлодарська агресор використав станкові протитанкові гранатомети, а по українських воїнах у Кримському випустив міни 120-го калібру. По оборонцях Оріхового окупанти використали станкові протитанкові гранатомети, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Також обстріли з автоматичних станкових гранатометів зафіксовано на підступах до населеного пункту Новотошківське.

На жаль, минулої доби Україна втратила одного мужнього воїна, ще троє військовослужбовців мають поранення. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненим захисникам бажає скорішого одужання.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти вели вогонь з 82-мм мінометів по наших позиціях поблизу населеного пункту Миронівський.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

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