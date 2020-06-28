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COVID-19: кількість інфікованих у світі перевищила 10 млн, померлих уже понад 500 тисяч

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COVID-19: кількість інфікованих у світі перевищила 10 млн, померлих уже понад 500 тисяч
Станом на ранок 28 червня 2020-го у світі зафіксували 10 млн 86 тис. випадків інфікування коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ   із посиланням на дані Worldometers.

Станом на 8:00 в світі за весь час пандемії захворіли 10 млн 086 тис. 925 осіб.

З них 501 тис. 393 померли.

Воночас 5 млн 464 тис. 271 людина поборола COVID-19.

Лідирують за кількістю інфікованих як і раніше США, Бразилія і Росія.

Понад 2,5 млн випадків зараження виявлені в США, понад 1,3 млн - в Бразилії. У Росії станом на ранок суботи було зареєстровано 627 646 хворих.

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За даними порталу, рівень смертності від коронавірусу в світі на 1 млн населення планети досяг 64,2, в Сполучених Штатах він склав 387 осіб на 1 млн жителів, в Бразилії - 269.

COVID-19: кількість інфікованих у світі перевищила 10 млн, померлих уже понад 500 тисяч 01

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Топ коментарі

  • Ali Hasan
    Краще напиши про ту критику, яка була на стадіоні перед виборами і що з цього Зе виконав.
  • Ali Hasan
    Скільки ти років працював за все своє життя?
  • Vyacheslav Nesterov
    когда коррупционеры всех мастей сидеть будут? порох - если действительно есть коррупционная составляющая - тоже должен сесть... но не по указке зеленского потому что не нравится. Где посаженный Шарий, медведчук, каломойски, фирташ, ахметов, суркисы, святаш, Кернес, Добкин, Труханов, Штепа, Ефремов, Гиршфельд?
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