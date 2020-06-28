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Чоловік стріляв у компанію відпочивальників із дітьми на Харківщині, постраждали дві людини, одна з них померла, - Нацполіція

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Чоловік стріляв у компанію відпочивальників із дітьми на Харківщині, постраждали дві людини, одна з них померла, - Нацполіція
В результаті події постраждали двоє чоловіків, один з яких помер. Зловмисника поліція затримала на місці злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківщини.

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Встановлено, що в селі Гусарівка неподалік кар'єру відпочивала компанія з 10 осіб з дітьми. З лісу вийшов невідомий та скоїв кілька пострілів з невстановленої зброї у бік громадян. Попередньо, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. В результаті двоє чоловіків зазнали вогнепальних поранень. Постраждалих доставили до лікарні, 27-річний чоловік від  поранень помер.

На місці події працівники поліції затримали 53-річного жителя району. У чоловіка вилучили зброю.

Інформація внесена до Єдиного обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини події.

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Топ коментарі

  • Гаюлий Серега
    Для всех, кто боиться оружия больше чем кухонной мясорубки - ключевое слово здесь "из неустановленного оружия"...
    Оружие, которое куплено законно имеет баллистический паспорт и устанавливается в течении часа-двух, даже если стрелок с ним в это время со всей силы гребет на двухвесельной шлюпке в Узбекистан.
    И законное оружие шепчет об этом своему хозяину каждую минуту и при каждой дурной мысли. А незаконное говорит "Стреляй, не бойся! Главное, не забудь вовремя выбросить!"
    Но похоже в стране дебилы в большинстве, да еще и в абсолютном...
  • Павел Яременко
    Этот алкаш трижды подумал бы, если бы знал, что наверняка получит ответный огонь. Поэтому я за легализацию.
  • aspirin aspirin
    Ну мы ж не молдаване какие-то )))
    Это там как только разрешили короткоствол , резко уменьшилась преступность - одно дело стрелять в безоружных , и знать что суд отпустит гулять под залог , и другое дело когда любой из окружающих может убить в ответ .....
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