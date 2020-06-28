Чоловік стріляв у компанію відпочивальників із дітьми на Харківщині, постраждали дві людини, одна з них померла, - Нацполіція

В результаті події постраждали двоє чоловіків, один з яких помер. Зловмисника поліція затримала на місці злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківщини.

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Встановлено, що в селі Гусарівка неподалік кар'єру відпочивала компанія з 10 осіб з дітьми. З лісу вийшов невідомий та скоїв кілька пострілів з невстановленої зброї у бік громадян. Попередньо, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. В результаті двоє чоловіків зазнали вогнепальних поранень. Постраждалих доставили до лікарні, 27-річний чоловік від поранень помер.

На місці події працівники поліції затримали 53-річного жителя району. У чоловіка вилучили зброю.

Інформація внесена до Єдиного обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини події.

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