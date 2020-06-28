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В Україні 917 нових випадків COVID-19, померло 19 осіб, усього зафіксовано 42 982 випадки

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В Україні 917 нових випадків COVID-19, померло 19 осіб, усього зафіксовано 42 982 випадки
Станом на 28 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 982 випадки COVID-19. За добу - 917 нових випадків. 19 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 917 осіб.

Крім того, зафіксовано 19 летальних випадків.

Водночас 233 людини побороли коронавірусну хворобу.

За весь час пандемії COVID-19 інфікували у 42 982 осіб, 18 934 особи одужали, а 1 129 пацієнт із коронавірусом помер.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (173), Рівненській (93) та Закарпатській (86) областях, а також в Києві (69).

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: кількість інфікованих у світі перевищила 10 млн, померлих уже понад 500 тисяч

В Україні 917 нових випадків COVID-19, померло 19 осіб, усього зафіксовано 42 982 випадки 01
В Україні 917 нових випадків COVID-19, померло 19 осіб, усього зафіксовано 42 982 випадки 02
В Україні 917 нових випадків COVID-19, померло 19 осіб, усього зафіксовано 42 982 випадки 03
В Україні 917 нових випадків COVID-19, померло 19 осіб, усього зафіксовано 42 982 випадки 04

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Топ коментарі

  • Николай Колесник 1b82a295
    Для всех кто ещё не знает:
    1) Существуют 43 (сорок три) различных коронавируса
    2) Тестирование их НЕ РАЗЛИЧАЕТ.
    3) Четыре наиболее распространённых из них - обычная сезонная простуда.

    И под этот сюжет баламутят народ .Сколько мы будем терпеть издевательство над нами ?Понятно-организаторы этой лжи хотят и зарабатывают миллиарды .Как прекратить эту ложь и что делать с лживыми организаторами ?Если тест показывает положительный результат при обычной простуде-то для мошенников -это необъятное поле для наживы .Долбанный степанов -носи маску **** сам пожизненно .
  • Владим Васин
    Степанов не учил в школе математику. Каждый день увеличивают на несколько тысяч количество тестируемых и удивляется росту зараженных... А людей которых указывают ему на логический рост цифр, он сарказтичезки обзывает экспертами в кавычках. Зеленський набрал в команду не просто не профессионалов а реально тупых людей.
  • Антип61
    Откуда вы эту ересь берете? ПЦР тест различает даже разные штаммы ковида19, не то что разные коронвирусы.
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