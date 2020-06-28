11 населених пунктів на Західній Україні знеструмлені через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов станом на ранок неділі знеструмлено 11 населених пунктів у Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Станом на 7 год. 28 червня залишається знеструмленими 11 населених пунктів у 2 областях: Закарпатська – 9 та Івано-Франківська - 2. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

На території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) продовжуються роботи з ліквідації наслідків дощового паводку.

Всього на території областей загинуло – 3 особи (Івано-Франківська область).

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У 95 (було 349) населених пунктах (Івано-Франківська (55), Чернівецька (20), Львівська (13), Тернопільській (7), підтоплено 1 тис. 364 будинки (було 14 тис. 428) (Івано-Франківська (1 тис. 38), Чернівецька (218), Тернопільській (108); 2 об’єкти соціальної та побутової сфери (було 18); затоплено 1 тис. 588 підвалів (було 7 тис. 223) (Івано-Франківська (1 тис. 180), Чернівецька (336), Тернопільська (51), Львівська (21); 2 тис. 795 присадибних ділянок (було 22 тис. 182) (Івано-Франківська (1 тис. 619), Чернівецька (907), Тернопільська (263), Львівська (6); зруйновано 150,5 км автодоріг (було 278,2) (Івано-Франківська (149), Чернівецька (1,4), Львівська (0,08); 83 мости (було 95) у Івано-Франківській (81), Львівській (1) та Чернівецькій (1); пошкоджено 582 км автодоріг (було 653) та 216 мостів (було 265) Івано-Франківська (541 км доріг та 202 мостів), Львівська (0,2 км автодоріг), Чернівецька (40,8 км автодоріг та 14 мостів).

Силами ДСНС протягом доби евакуйовано (відселено) 62 особи (від початку робіт – 1656), відкачано 47 тис. 569 м куб. води (від початку робіт – 150 тис. 340 м куб); доставлено для населення 450 кг продуктів харчування (від початку робіт – 7858 кг) та 8700 л питної води (від початку робіт – 24065 л).

Усього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 тис. 47 рятувальників та 595 одиниць техніки, з них від ДСНС 216 рятувальників та 339 одиниць техніки (з них 2 гелікоптери).