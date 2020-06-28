За минулу добу в Києві 69 випадків COVID-19, чотири людини померли, - Кличко

На сьогодні в Києві вже 4 935 підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 69 людей. Четверо хворих померли.

На сьогодні в Києві вже 4935 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.



Захворіли:

- 34 жінки, віком від 22 до 86 років;

- 33 чоловiків, від 21 до 85 років;

-6-річна дівчинка і хлопчик, якому 14 років.



Захворіли, зокрема, і двоє медиків.



До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих.



Одужали за минулу добу 57 людей. Усього коронавірус поборолили 1547 мешканців столиці.



Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 16. У Деснянському та

Оболонському - по 9 випадків.

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