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За минулу добу в Києві 69 випадків COVID-19, чотири людини померли, - Кличко

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За минулу добу в Києві 69 випадків COVID-19, чотири людини померли, - Кличко
На сьогодні в Києві вже 4 935 підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 69 людей. Четверо хворих померли.
На сьогодні в Києві вже 4935 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:
34 жінки, віком від 22 до 86 років;
33 чоловiків,  від 21 до 85 років;

-6-річна дівчинка і хлопчик, якому 14 років.

Захворіли, зокрема, і двоє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих.

Одужали за минулу добу 57 людей. Усього коронавірус поборолили 1547 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 16. У Деснянському та
Оболонському - по 9 випадків.

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За минулу добу в Києві 69 випадків COVID-19, чотири людини померли, - Кличко 01

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