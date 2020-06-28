Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" № 677-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 червня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ забезпечує ефективне фінансування розвитку дорожньої галузі України. Завдяки цьому закону обласні державні адміністрації зможуть залучити додаткове фінансування у вигляді кредитних коштів на ремонти доріг місцевого значення вже у 2020 році.

Згідно з документом, 90% загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва) залежно від протяжності автомобільних доріг місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому. Вказані кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах у розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету.

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Також ці кошти можна буде спрямувати на погашення та обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішніми й зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, у розмірі не більше 30% обсягу такої субвенції.