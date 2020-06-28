У ЗСУ за добу 21 новий випадок COVID-19, хворіють 179 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10.00 28 червня в Збройних Силах України хворіє 179 осіб гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє Командування Медсил ЗСУ.

За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебуває 14 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Львівської області – 5 військовослужбовців та ізолятор військової частини Київської області – 8 військовослужбовців). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 5 осіб військових частин Київської області (4 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужало – 310 осіб, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 669 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 130 осіб.