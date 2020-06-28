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Поліцейського, який перебував у супермаркеті Мелітополя без маски, притягнули до адмінвідповідальності, - МВС

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Поліцейського, який перебував у супермаркеті Мелітополя без маски, притягнули до адмінвідповідальності, - МВС
Під час моніторингу засобів інформації була виявлена публікація про порушення поліцейським правил карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Встановлено, що 19 червня співробітник Мелітопольського відділу, старший лейтенант поліції, перебував в одному з супермаркетів міста без засобів індивідуального захисту. Факт правопорушення зафіксували небайдужі громадяни на відео.

Одразу після виявлення публікації, за дорученням голови Національної поліції, Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій області призначено службове розслідування.

За результатами зібраних матеріалів, уповноваженою особою, відповідно до ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, прийнято рішення про притягнення поліцейського до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 44-3 (Порушення правил карантину щодо людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Топ коментарі

  • oqobo
    то шо? 17 тищ штраху??? Чи то штрах для "людєй", а для мусарофф тока прідупріждєнійє?
  • Підлога Маккартні
    Если рядовые мусора такое делают, то представляю какие оргии устраивает Аваков и Антонина Геращенко 😆
  • Garry Grant
    Смотри охлос. Полиция "працює".))
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