Новини

Київ і 11 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

5 25273
Київ і 11 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 29 червня Київ і 11 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Згідно з даними МОЗ, станом на 28 червня показники для ослаблення протиепідемічних заходів не відповідають нормі в: Волинській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях, а також в  Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дитячі табори не відкриють до 31 липня через ризик спалаху коронавірусу, - Степанов

Київ і 11 областей України не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Топ коментарі

  • belge
    Перефразируя товарища Сталина, важно не как болеют, а как считают.
  • Fobos
    в Україні щодоби помирає приблизно 1600 людей..від корони - десяток-два..щось у цьому пазлі не складається..
  • aquarius580 .
    Под масками собирается влага, являющаяся прекрасной средой для размножения бактерий.
    Кроме того, маска нарушает нормальный баланс между О2 и СО2.

    В принципе, будь в стране нормальная судебная система, всю степановскую свору можно было бы засудить, за то что подвергают опасности жизни граждан из-за инфекционных поражений лёгких, заставляя их носить маски.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини