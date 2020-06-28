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У Польщі відбуваються президентські вибори: вперше в історії триває змішане голосування

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У Польщі відбуваються президентські вибори: вперше в історії триває змішане голосування
У неділю, 28 червня, у всій Польщі відбуваються президентські вибори. Вперше в історії триває змішане голосування. Це означає, що виборці, які раніше виявили таке бажання, можуть проголосувати поштою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Виборчі дільниці почали роботу о 7:00 ранку і будуть відкритими о 21:00 години. Цьогорічні вибори вперше в історії відбуваються у гібридній формі — це означає, що виборці, котрі висловлять таке бажання, можуть віддати свій голос кореспонденційним шляхом.

Виборці, котрі голосуватимуть у виборчих дільницях, зобов’язані дотримуватися усіх норм санітарної безпеки, введених міністром здоров’я у зв’язку із епідемією коронавірусу. У дільницях виборці повинні дотримуватися безпечної відстані, а також прикривати нижню частину обличчя (ніс і рот) маскою або шалем.

Щоби віддати дійсний голос, на виборчому бюлетені слід зазначити "x" біля прізвища вибраного кандидата. Цього року на посаду президента Польщі висувається одинадцять кандидатів: Роберт Бєдронь, Кшиштоф Босак, Анджей Дуда, Шимон Головня, Марек Якубяк, Влодзімєж Косіняк-Камиш, Мірослав Пйотровський, Павел Танайо, Рафал Тшасковський, Вальдемар Вітковський, Станіслав Жултек.

Якщо жоден із кандидатів не набере у першому турі виборів більше 50 відсотків голосів, 12 липня відбудеться другий тур президентських виборів. Президентом Польської Республіки стане кандидат, котрий набере найбільшу кількість голосів у другому турі.

Відповідно до Конституції, президент Польської Республіки обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права, шляхом таємного голосування на термін п’яти років, і може повторно переобиратися тільки один раз.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда  8 травня підписав закон про проведення президентських виборів за допомогою пошти через пандемію коронавірусу.

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Топ коментарі

  • oqobo
    от чого тут так мало про наших найближчих сусідів??? про москалів нам тут втирають ледь не в кожній новині - хто шо висрав чи виблював десь на мордорських іпєнях - воно нам нада??? А про поляків в день голосування. А раніше не мона - ну, там, про кандидатів, і шо воно для нас важить?
  • jura bucaphalus
    Тримайтеся, пане Дуда і удачі вам. Ми наслідуємо польські традиції на шляху до розвиненої демократії. Він дуже складний і тернистий. Бажаємо Польщі перемоги кого би не обрали президентом
  • oqobo
    Там Рафал Тшасковскі - мер Варшави - має високі шанси. Європрагматик, його мать! Воно нас продасть як мікрон та мєркаль
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