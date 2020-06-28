За добу в РФ зафіксували 6,7 тис. випадків COVID-19, усього 634,4 тис. інфікованих
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Кількість нових випадків у Росії продовжує знижуватися: в суботу та п'ятницю їх було близько 6,8 тис., у четвер і середу - 7,1 тис., у вівторок - 7,4 тис., у понеділок - 7,6 тис.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
За останню добу в РФ коронавірусна інфекція нового типу виявлена ще у 6 791 людини.
Кількість хворих за весь період у всій країні досягла 634 437 осіб.
Померлих у РФ за добу 104 людини, з них 24 - в Москві. За весь період загинуло 9 073 людини.
Одужали і виписані вже 399 087 пацієнтів, зокрема 5 735 за останні 24 години.