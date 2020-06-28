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За добу в РФ зафіксували 6,7 тис. випадків COVID-19, усього 634,4 тис. інфікованих

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За добу в РФ зафіксували 6,7 тис. випадків COVID-19, усього 634,4 тис. інфікованих
Кількість нових випадків у Росії продовжує знижуватися: в суботу та п'ятницю їх було близько 6,8 тис., у четвер і середу - 7,1 тис., у вівторок - 7,4 тис., у понеділок - 7,6 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За останню добу в РФ коронавірусна інфекція нового типу виявлена ще у 6 791 людини.

Кількість хворих за весь період у всій країні досягла 634 437 осіб.

Померлих у РФ за добу 104 людини, з них 24 - в Москві. За весь період загинуло 9 073 людини.

Одужали і виписані вже 399 087 пацієнтів, зокрема 5 735 за останні 24 години.

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Топ коментарі

  • Палиця Василь
    навіщо нам інформація про це лайно?
  • Hehe
    підтримую
  • Vad vad 9192297f
    и что? нам предлагают "порадоваться"? с какой целью подается информация? тогда уж сообщайте сводки ДТП в россии за сутки.
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