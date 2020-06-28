Дотримуючись правил карантину, ми побачимо зовсім інші цифри, а такого зростання випадків COVID-19 в Україні не буде, - Степанов

В Україні в разі дотримання громадянами певних протиепідемічних правил припиниться зростання кількості випадків COVID-19.

"Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За його словами, у більшості європейських країн громадяни суворо дотримуються протиепідемічних правил.

"Виконання цих правил не є важким – вони дуже прості: ти заходиш в будь-яке приміщення, ресторан, в будь-яку будівлю, в ліфт і просто надягаєш маску. Якщо ти десь на вулиці, кудись йдеш, і заходиш в супермаркет, ти, окрім маски, ще дотримуєшся соціальної дистанції в 1,5 метри, користуєшся антисептиками.

Це неважко, але дотримання цих правил знижує ризик інфікування коронавірусною хворобою і знижує його суттєво", - заявив він.

Степанов також відзначив, що в європейських країнах достатньо суворо контролюється дотримання цих правил, як з боку власників закладів, так і зі боку відповідних контролюючих органів.

Він додав, що МОЗ теж звернулося до контролюючих органів з проханням встановити суворіший контроль за дотриманням українцями карантинних обмежень. "Для нас це дуже важливо. Якщо ми будемо дотримуватись цих неважких, дуже простих правил, ми теж побачимо зовсім інші цифри, і у нас не буде такого зростання випадків коронавірусної хвороби", - підкреслив міністр.



Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в РФ зафіксували 6,7 тис. випадків COVID-19, усього 634,4 тис. інфікованих