У Китаї через спалах CОVID-19 на жорсткий карантин закрили 500 тис. людей у провінції Хебей
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Повіт, розташований за 150 км від Пекіна, був узятий під посилений контроль після виявлення тут 12 випадків коронавірусу, 11 з яких виявилися пов'язаними з Пекінським оптовим ринком "Сіньфаді", що став новим епіцентром поширення інфекції в регіоні.
До цього в повіті Аньсінь вже вводилися обмеження на поїздки, нагадують ЗМІ, проте тепер тільки одному члену сім'ї раз на день дозволено виходити з дому, щоб придбати продовольство і медикаменти. Громадяни також можуть залишати житла для отримання медичної допомоги.
Держком здоров’я КНР раніше повідомив, що за минулу добу в Китаї виявлено 24 нових випадки зараження коронавірусом, з них 17 хворих в активній формі і сім безсимптомних носіїв. 14 активних випадків зафіксовано в Пекіні. Летальних випадків немає.
Загалом з середини червня в Пекіні виявлено понад 300 випадків коронавірусу.
Напередодні представник столичної влади Сюй Хецзянь заявляв, що" розслаблятися " у зв'язку з епідеміологічною ситуацією ще рано.
18 червня четвер головний епідеміолог з центру з профілактики та контролю захворювань Китаю у Цзунью зазначав, що китайська влада вже зуміла взяти під контроль спалах коронавірусу в Пекіні.
"Коли я кажу, що він під контролем, це не означає, що кількість випадків завтра або післязавтра зрівняється з нулем", - уточнював він.