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У Китаї через спалах CОVID-19 на жорсткий карантин закрили 500 тис. людей у провінції Хебей

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У Китаї через спалах CОVID-19 на жорсткий карантин закрили 500 тис. людей у провінції Хебей
Влада КНР ввела режим суворої ізоляції в повіті Аньсінь провінції Хебей, де проживають близько 500 тис. осіб, в зв'язку з новими випадками коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Повіт, розташований за 150 км від Пекіна, був узятий під посилений контроль після виявлення тут 12 випадків коронавірусу, 11 з яких виявилися пов'язаними з Пекінським оптовим ринком "Сіньфаді", що став новим епіцентром поширення інфекції в регіоні.

До цього в повіті Аньсінь вже вводилися обмеження на поїздки, нагадують ЗМІ, проте тепер тільки одному члену сім'ї раз на день дозволено виходити з дому, щоб придбати продовольство і медикаменти. Громадяни також можуть залишати житла для отримання медичної допомоги.

Держком здоров’я КНР раніше повідомив, що за минулу добу в Китаї виявлено 24 нових випадки зараження коронавірусом, з них 17 хворих в активній формі і сім безсимптомних носіїв. 14 активних випадків зафіксовано в Пекіні. Летальних випадків немає.

Загалом з середини червня в Пекіні виявлено понад 300 випадків коронавірусу.

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Напередодні представник столичної влади Сюй Хецзянь заявляв, що" розслаблятися " у зв'язку з епідеміологічною ситуацією ще рано.

18 червня четвер головний епідеміолог з центру з профілактики та контролю захворювань Китаю у Цзунью зазначав, що китайська влада вже зуміла взяти під контроль спалах коронавірусу в Пекіні.

"Коли я кажу, що він під контролем, це не означає, що кількість випадків завтра або післязавтра зрівняється з нулем", - уточнював він.

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Топ коментарі

  • OA
    Дети в масках кросс на время на уроках физкультуры в китайских школах будут продолжать?
    А то СМИ писали, что два ребенка в Китае умерли от гипоксии из-за масок на уроках физкультуры.
    Вы понимаете, что такое "умереть от гипоксии"?
    Это значит - задохнуться.
    Не знаю, что сделали их родители, может, других нарожали.
    А как то мне, то на директоров тех школ, где дети умерли, надо бы надеть противогаз, защемить прищепкой "хобот' и заставить бежать кросс.

    Стесняюсь спрость Степанова: насколько свободно дышится пассажирам в масках в "переполненном общественном транспорте Украины"(С) ?
    Степанов, у вас есть противогаз?
  • OA
    Вот поразительно на ВИЧ не тестируют зараженных без симптомов еще, на гепатит носителей бессимптомных (не больных, а носителей) не тестируют, на дифтерию носителей бессмптомных не тестируют, но вот коронобесие - это иное дело.
    Это же афера века, как из-за 104 умерших в Австралии заставить гос. долг страны вырасти по половины триллиона(!) долларов,.
  • Senator S 01a656ec
    ПАРАД РЮССКАГА ГОВНА В СЕВАСТОПОЛЕ И МОСКВЕ ВИДЕЛИ?танк Т-34 дизельный,в Севастополе выхлопы Дизеля засрали все улицы Севаса...покажите то же на параде в МОСКВЕ**???где Т-34 срали дизелем... парад для БАРАНОВ нарисовали...видосик типа Зеля поссал...
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