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За добу госпіталізували "рекордну" кількість інфікованих коронавірусом - 237, - Степанов

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За добу госпіталізували "рекордну" кількість інфікованих коронавірусом - 237, - Степанов
За минулу добу, 28 червня, в Україні з коронавірусом госпіталізували 237 осіб, що є найбільшою кількістю за добу від початку епідемії.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Було госпіталізовано 237 осіб. Можу сказати, що це черговий антирекорд за кількістю госпіталізованих осіб", - зазначив Степанов.

Водночас, за даними ЦГЗ, зараз госпіталізовані 4 383 людини, з них 91  підключена до апарату ШВЛ.

Всього госпіталізації потребували 11 480 осіб, а підключення до апарату ШВЛ - 386 пацієнтів.

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Зачем их госпитализировать? Выдайте им по таблетке аспирина и пускай идут домой. Уверен что 99% из них еще вчера уверяли что никакого вируса нету
  • variable general
    Та нета никакага веруса. Єта все предумали палитеки чтабі не давать нам гулиать і пить. чтабі нас парабатеть и кантралиравать предумевают. закройтя окна, мня в 30 градусав жарі аткрітае акна калоться мешають.
  • росися вперде d82e7584
    Всех автозаками в больницу везли.
    В наручниках и противогазах.
    Шотварицца!!!
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