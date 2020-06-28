Новини

Найманці РФ блокують пропуск громадян через КПВВ "Новотроїцьке", - Держприкордонслужба. ФОТО

3 52921
Найманці РФ перешкоджають роботі КПВВ "Новотроїцьке", 28 червня жодна людина не прибула з тимчасово окупованої території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Найманці РФ блокують пропуск громадян через КПВВ Новотроїцьке, - Держприкордонслужба 01

Громадяни ж, що прибувають до КПВВ з боку контрольованої території, інформуються українськими прикордонниками про можливе блокування російсько-окупаційною владою руху громадян на в'їзд та виїзд. Цивільні особи, отримавши цю інформацію, відмовляються від подорожування.

Наголошуємо, у разі непропуску НЗФ громадян – при поверненні на контрольовану територію, останні мають в обов'язковому порядку встановити додаток "Дій вдома" та пройти двотижневу самоізоляцію. Водночас – громадян, які не мають можливості встановити додаток "Дій вдома", за їхньої згоди направляють на обсервацію в заклади, визначені місцевими органами влади.

Також читайте: Понад 40 людей, що застрягли в "сірій зоні" на Донбасі, відправлять на двотижневу обсервацію, - ОДА

Найманці РФ блокують пропуск громадян через КПВВ Новотроїцьке, - Держприкордонслужба 02

Уповноважені службові особи Держприкордонслужби, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 815 (зі змінами), відмовляють у пропуску під час виїзду з ТОТУ тим особам, що не надали згоду на самоізоляцію з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" та відмовилися від обсервації.

Найманці РФ блокують пропуск громадян через КПВВ Новотроїцьке, - Держприкордонслужба 03

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • росися вперде d82e7584
    Вот тут хорошо
  • Garry Grant
    Сивоха,а ну на Новотроицкое со штанами на флагштоке. Биндеравцы издеваются над "тамшенашилюдьми".
  • Владимир Сухов e5dee246
    Треба закрити усі КПВВ років на 20.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини