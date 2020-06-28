У Конгресі США пропонують виділити наступного року 3,8 млрд доларів на стримування Росії в Європі

Конгреcc США може виділити 3,8 мільярда доларів на стримування Росії в Європі. Про це стало відомо в суботу, 27 червня, з проєкту оборонного бюджету США на наступний фінансовий рік.

Текст документа опублікований на офіційній сторінці комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Передбачається, що гроші підуть на здійснення стратегічних морських перевезень і супутниковий зв'язок, а також на підводні човни і протичовновий військовий потенціал.



У проєкті бюджету також пропонується заборонити фінансування будь-якої діяльності, що сприяє визнанню російського суверенітету над Кримом, а також і далі обмежувати військове співробітництво США з Росією за винятком тих випадків, коли йдеться про запобігання ризику конфліктів.

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Проєкт оборонного бюджету США буде обговорюватися комітетом на початку липня, після цього він буде направлений на розгляд Палати представників Конгресу. Минулого року на "стримування Росії" було виділено 6,3 мільярда доларів.