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Через паводок на Західній Україні постраждали 250 населених пунктів у п'яти областях, - Шмигаль

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Через паводок на Західній Україні постраждали 250 населених пунктів у п'яти областях, - Шмигаль
Уряд вже виділив на подолання наслідків негоди понад 700 млн грн. Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу і надати житло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього тижня Західну Україну охопили масштабні повені. Внаслідок негоди постраждали більш ніж 250 населених пунктів у п’яти областях. Підтоплено 7,5 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Найбільше постраждала Івано-Франківська область. Саме туди в середу ми терміново вилетіли для координування дій органів влади. На власні очі побачив жахливі наслідки повеней і як героїчно рятувальники допомагають людям. Дякую їм за роботу.

Уряд вже виділив на подолання наслідків негоди понад 700 млн грн. Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу та житло. У наших пріоритетах — врятувати життя людей, відновити інфраструктуру й запобігти подібним катастрофам у майбутньому. Тому ці виділені кошти далеко не останні", - підсумував прем'єр-міністр.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    В результате паводка на Западной Украине пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9144Хмельниччина.Полонне.

    ,про кого ж це?)))))
  • Нина Лабунская
    І ці "грандіозні" плани уряд шмиги планує втиснути в 700 млн.грн.??? Це мені нагадало "300% доплат для медиків"...
  • oqobo
    хоспаді! Ці Зє!льоні ідійоти вже накромсали Україну на шматки - маємо тепер "Западну Україну"!!!! От хіба це не сєпаратізьм в самом худшем відє???
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