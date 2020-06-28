Співробітниця поліції Рівного, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, наїхала на двох пішоходів

Співробітниця поліції, яка перебувала в нетверезому стані, здійснила наїзд на пішоходів у Рівному.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці 16-го Липня обласного центру водійка автомобіля "Nissan", яка, ймовірно, перебуває в стані алкогольного сп’яніння, допустила наїзд на двох пішоходів.

Патрульні поліцейські встановили, що за кермом авто перебуває працівниця поліції. Відтак на місце події прибули слідчі, працівники інспекції з особового складу та керівництво поліції.

Встановлено, що 31-річна жителька Рівного, старший слідчий слідчого управління поліції області, виїжджаючи автомобілем заднім ходом, допустила наїзд на двох пішоходів, які йшли вулицею 16-го Липня.

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У 33-річної рівнянки медики діагностували забої колін, у 28-річної жительки Рівного — забій спини. Обох після надання допомоги відпустили та не госпіталізовували.

31-річна поліцейська за зовнішніми ознаками перебувала за кермом у стані алкогольного сп’яніння, однак від проходження освідування відмовилася. На неї поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Усі матеріали будуть передані до Державного бюро розслідувань.

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Крім того, працівники інспекції з особового складу за цим фактом проводять службове розслідування. За результатами перевірки працівницю поліції буде звільнено з органів Національної поліції. Також її безпосереднього керівника звільнено з посади, а керівника відділу, де працювала поліцейська, притягнуто до дисциплінарної відповідальності.