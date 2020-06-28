Стефанчук прокоментував слова "слуги народу" Корнієнка про "робочу бабу": "Хто не без гріха - нехай кине камінь"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Я не схвалюю цього. Я про це говорив і Олександру. Просто сталося так, що набуло розголосу, скажемо так, спілкування між хлопцями, яке не допустиме або допустиме десь у бані (Стефанчук мав на увазі місце, яке українською мовою називається "лазня." – Ред.), де можна переговорити, поспілкуватися про все", – заявив Стефанчук, який до обрання в парламент відповідав за ідеологічну складову виборчої кампанії Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".
Стефанчук також назвав Корнієнка "дуже порядною людиною".
"Хто не без гріха – хай кине камінь. Але важливо не в тому, що ти не повинен робити помилок, ти маєш робити висновки зі своїх помилок. Я дуже глибоко переконаний, що і Давид, і Олександр зроблять висновки зі своїх помилок", – сказав один із керівників українського парламенту.
Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в розмові з главою фракції Давидом Арахамією в Миколаєві перед початком пресконференції, думаючи, що мікрофони вимкнені, назвав Тетяну Домбровську "робочою бабою", а їхню колегу по фракції Ірину Аллахвердієву "взагалі кралею". Аллахвердієва назвала запис розмови "фейком і монтажем". Пізніше Корнієнко вибачився перед обома жінками.