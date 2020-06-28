Окупанти блокують доступ у Криму до Цензор.НЕТ і ще 29 українських сайтів, - правозахисники

Порівняно з березнем цього року ситуація з блокуванням українських сайтів в окупованому Криму погіршилася. Окупаційна влада повністю заблокувала ще щонайменше 4 сайти великих українських медіа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську правозахисну групу.

У Криму 8 провайдерів у 7 великих населених пунктах повністю блокують 30 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Крім того, щонайменше 4 українські інформаційні сайти у цих провайдерів доступні лише частково. Про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи, який було проведено в червні 2020 року.

Станом на кінець червня ці провайдери не надають доступу принаймні до 30 сайтів, що вільно працюють на підконтрольній Україні території: Цензор.НЕТ, QHA, Радіо Хаят, След.net, Інформаційний спротив, UAinfo, 5 канал, Blackseanews, Фокус, Главком, Головне, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Лівий берег, Подробиці, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Депо, Оглядач, Українська правда, РБК Україна, Укрінформ, Дзеркало тижня, а також сайти соціальних мереж Лінкедін і Телеграм, сайти Меджлісу кримськотатарського народу, "Свідків Єгови", Міністерства реінтеграції ТОТ України й сайт організації "Хізб ут-Тахрір".

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Перевірку доступності сайтів монітори здійснили за допомогою мереж 8 різних провайдерів у 7 кримських населених пунктах (Білогорськ, Севастополь, Сімферополь, Керч, Ялта, Красноперекопський район і Бахчисарай).