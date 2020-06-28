Відмова Ради підтримати програму Кабміну - не привід для відставки Шмигаля, - Стефанчук
Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Так Стефанчук прокоментував заяву свого колеги по фракції "Слуга народу" Олександра Дануци, який не відкидає, що уряд Шмигаля може піти у відставку так само, як і уряд його попередника Олексія Гончарука.
"Наразі я таких перспектив не бачу. Бо справді бачу, що прем’єр старається і працює. І навіть те, як він відразу, того ж дня виїхав на паводки на Закарпатті і вже навіть там керує штабом, то це абсолютно нормальна реакція", - сказав Стефанчук.
Заступник спікера парламенту також вважає, що той факт, що Верховна Рада не затвердила програму уряду, також не є підставою для відставки.
"Програма на 90% складалася з того, що було обговорено з комітетами. Йшлося, мабуть, скоріше, про імунітет, про питання довіри. Оскільки це парламентсько-президентська республіка, то кожен для себе сам вирішив, як він буде голосувати і що для нього в пріоритеті - чи програма, чи довіра. Я просто скажу, що у нас переважна більшість урядів працювала без затвердженої програми. І нічого, вони працювали", - зазначив він.
Стефанчук також додав, що "з дуже глибокою повагою" ставиться до прем'єр-міністра.
Нагадаємо, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Згодом уряд передав на розгляд парламенту оновлену програму.
18 червня Рада знову відмовилася підтримати оновлену програму Кабміну.