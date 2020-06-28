У Скандинавії зафіксували зростання рівня радіації російського походження, - The Independent (оновлено)
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське .
Як повідомляє The Independent, про зростання рівня радіації компетентні органи Фінляндії, Норвегії та Швеції повідомляли упродовж цього тижня. Зокрема, ще 23 червня про це оголосило Управління з радіаційної безпеки Швеції, одночасно додавши, що не може вказати джерело радіоактивного забруднення.
У п'ятницю, 26 червня, Національний інститут громадського здоров'я та навколишнього середовища Нідерландів заявив, що проаналізував передані Норвегією дані і встановив, що джерелом радіації є західна частина Росії. Там розташовані дві АЕС - поблизу Санкт-Петербурга та Мурманська.
"Склад нуклідів може вказувати на пошкодження паливного компонента атомної електростанції, але конкретне місце розташування джерела визначити неможливо через обмеженість інструментів вимірювання", - йшлося в повідомленні.
Водночас представник "Росенергоатому" - ядерного регулятора РФ - у коментарі інформагентству ТАСС заявив, що обидві АЕС на заході Росії працюють "у нормальному режимі". "Скарг на роботу обладнання не було. Про інциденти, пов'язані з вивільненням радіонуклідів за межі саркофагів, не повідомлялося", - йдеться в повідомленні.
The Independent зазначає, що рівень радіаційного забруднення, зафіксований у Скандинавії, перебуває у межах норми і не становить загрози життю чи здоров'ю людей.
Як повідомляє український Головний центр спеціального контролю, 23 червня 2020 року радіонуклідною станцією Міжнародної системи моніторингу RN63 (Швеція) виявлено сліди ізотопів цезію-134, цезію-137 та рутенію-103. "Це не природні радіонукліди, вони асоціюються з процесом поділу ядер", - наголошується в повідомленні.
Імовірну область, звідки можливий був викид радіонуклідів, показано на карті жовтим.