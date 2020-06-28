КПВВ "Мар'їнка" працює, хоча окупанти заявляють про закриття своїх пунктів пропуску, - глава Донецької ОДА Кириленко

Два пункти пропуску з підконтрольного уряду боку продовжують працювати, хоча окупаційна влада ОРДО заявляє, що закрила для перетину свої КПВВ.

Як повідомляє у фейсбуці голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко, "Мар'їнка" пропускає людей щодня з 11:00 до 14:00, а "Новотроїцьке" - з 7:00 до 18:00, передає Цензор.НЕТ.

"І ще упродовж двох годин - до 20:00 - українські прикордонники на цьому КПВВ готові приймати тих, хто їде з боку окупованої території", - зазначив Кириленко.

Водночас, за його інформацією, "окупаційна" влада "окремих районів Донецької області заявляє про те, що закрила для перетину свої пункти пропуску".

Читайте також: Окупанти блокують доступ у Криму до Цензор.НЕТ і ще 29 українських сайтів, - правозахисники

"Українські прикордонники попереджають громадян, які їдуть у бік окупованої території, про можливе блокування окупантами в'їзду на контрольовану ними територію. І у разі повернення на контрольовану територію такі громадяни обов'язково мають встановити додаток "Дій вдома" і дотримуватися режиму самоізоляції. Ті ж, хто не має можливості встановити додаток, за їхньої згоди будуть направлені у спеціально визначене місце обсервації. Транспорт для цього і необхідний медичний контроль організувала Донецька ОДА, харчування - за фінансової підтримки міжнародних організацій", - зазначив голова ОДА.

Нагадаємо, в Держприкордонслужбі заявили, що найманці РФ перешкоджають роботі КПВВ "Новотроїцьке", 28 червня жодна людина не прибула з тимчасово окупованої території.

Читайте також: Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Миронівського та Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ОС