У Рівному відкрили меморіальну дошку трьом загиблим учасникам АТО/ООС - Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 червня, на фасаді школи №18 у Рівному відкрито меморіальну дошку трьом її випускникам - героям АТО/ООС Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському, які загинули на Донбасі в 2017 і 2019 роках.