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У Рівному відкрили меморіальну дошку трьом загиблим учасникам АТО/ООС - Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 28 червня, на фасаді школи №18 у Рівному відкрито меморіальну дошку трьом її випускникам - героям АТО/ООС Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському, які загинули на Донбасі в 2017 і 2019 роках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У Рівному відкрили меморіальну дошку трьом загиблим учасникам АТО/ООС - Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському 01

На подвір'ї навчального закладу зібралися військові, волонтери, вчителі, представники місцевої влади, багато друзів і знайомих героїв, які склали голови, захищаючи Україну.

У Рівному відкрили меморіальну дошку трьом загиблим учасникам АТО/ООС - Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському 02
У Рівному відкрили меморіальну дошку трьом загиблим учасникам АТО/ООС - Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському 03

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У Рівному відкрили меморіальну дошку трьом загиблим учасникам АТО/ООС - Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському 04

Окрім цього, сьогодні на алеї Слави Рівненського міського кладовища "Нове" відбулося покладання квітів до могили кожного з героїв АТО/ООС, які віддали своє життя за Україну.

У Рівному відкрили меморіальну дошку трьом загиблим учасникам АТО/ООС - Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському 05

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Топ коментарі

  • Евген Стериовский
    Слава Україні!
  • Чайка Київ
    ГЕРОЯМ СЛАВА !
  • ingrid
    Схиляю голову........
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