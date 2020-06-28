Законопроєкт про опозицію можуть внести на розгляд парламенту у вересні або жовтні, - Стефанчук

Перший варіант закону про опозицію, який готує нинішня влада, може бути внесено на розгляд парламенту у вересні або жовтні.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук (фракція "Слуга народу") в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Це перший варіант, який буде на обговорення. Бо ми теж хочемо його обговорити широко. І ми хочемо зробити, щоб цей законопроєкт був надзвичайно ґрунтовним і не міг бути підданий змінам. Адже ми чудово усвідомлюємо, що хтось сьогодні влада, а завтра - опозиція", – сказав він.

Стефанчук зауважив: "Для мене важливо, по-перше, закріплення каталогу прав опозиції, а по-друге, створення гарантій, щоб ці речі не змінилися, незалежно від того, яка буде влада".

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За його словами, у владній партії наразі розглядають як один із варіантів внесення до "тіла" Конституції положення, що закон про опозицію і зміни до нього ухвалюють 300 голосами.

"Один із таких варіантів зараз на робочій групі ми розглядаємо для того, щоб жодна подальша влада не мала наміру змінити цього положення - 300 голосами", - сказав він.

"Це один із варіантів, який ми обговорюємо. Я вважаю, що він міг би бути нормальним чинником для стабільності саме цього закону", - додав Руслан Стефанчук.

Законопроєкти про опозицію подавалися останніми роками до Верховної Ради України вже не раз, але жоден із них досі не був ухвалений.

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Нагадаємо, в травні перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент розробляє законопроєкт про опозицію. 15 травня відбулося перше засідання робочої групи, яка розробляє законопроєкт про опозицію і взаємини коаліції та опозиції. До червня вона сформувала "спільне бачення".