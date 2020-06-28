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США підтримують суверенітет України та її прагнення рухатися євроатлантичним шляхом, - посольство в привітанні з Днем Конституції

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США підтримують суверенітет України та її прагнення рухатися євроатлантичним шляхом, - посольство в привітанні з Днем Конституції
Сполучені Штати непохитні в підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це заявили в посольстві США в Україні, вітаючи українців із Днем Конституції, передає Цензор.НЕТ.

"У День Конституції ми зауважуємо зусилля України щодо впровадження реформ, які рухають країну до демократичного, стабільного і благополучного майбутнього, яке українці уявляли собі під час Революції Гідності", - йдеться в публікації.

Також наголошується: "Сполучені Штати залишаються непохитними в нашій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, захищеної в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Ми рівною мірою віддані принципу свободи України рухатися євроатлантичним шляхом, відповідно до вимог народу України".

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США підтримують суверенітет України та її прагнення рухатися євроатлантичним шляхом, - посольство в привітанні з Днем Конституції 01

Нагадаємо, 28 червня Україна відзначає одне з головних державних свят - День Конституції. Верховна Рада прийняла Основний Закон у ніч на 28 червня 1996 року.

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Топ коментарі

  • Ali Hasan
    Це все добре і українці вдячні за підтримку, але треба йти далі і допомагати українській армії бути в НАТО.
  • Solo
    Это ты провокация.
  • Александр Харченко 5e7fb82a
    Спасибо братскому американскому народу за помощь в уничтожении путинского нацистско - фашистского режима....Вместе мы развалим масковскую ********* и вынудим её обитателей жить по человеческим законам в мире с людьми, животными и всей планетой....
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