США підтримують суверенітет України та її прагнення рухатися євроатлантичним шляхом, - посольство в привітанні з Днем Конституції
Про це заявили в посольстві США в Україні, вітаючи українців із Днем Конституції, передає Цензор.НЕТ.
"У День Конституції ми зауважуємо зусилля України щодо впровадження реформ, які рухають країну до демократичного, стабільного і благополучного майбутнього, яке українці уявляли собі під час Революції Гідності", - йдеться в публікації.
Також наголошується: "Сполучені Штати залишаються непохитними в нашій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, захищеної в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Ми рівною мірою віддані принципу свободи України рухатися євроатлантичним шляхом, відповідно до вимог народу України".
Нагадаємо, 28 червня Україна відзначає одне з головних державних свят - День Конституції. Верховна Рада прийняла Основний Закон у ніч на 28 червня 1996 року.