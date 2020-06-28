Facebook почне маркувати новини та інформацію від політиків, - Цукерберг

Корпорація Facebook почне маркувати новинний контент, який порушує політику компанії, а також буде додавати до всіх повідомлень і оголошеннь, що стосуються виборів, посилання на інформацію з авторитетних джерел.

"Для політиків немає жодних винятків", - написав глава корпорації Марк Цукерберг у Facebook, передає Цензор.НЕТ. Цукерберг також повідомив, що його компанія заборонить рекламу, в якій стверджується, що групи людей певної раси, релігії, сексуальної орієнтації або імміграційного статусу становлять загрозу для безпеки або здоров'я інших.

Цукерберг також повідомив, що розробка нової політики щодо контенту триває.

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Нагадаємо, Facebook опинився під вогнем критики через рішення не реагувати на деякі заяви і пости президента Дональда Трампа.

Раніше, на хвилі протестів під гаслом "Життя чорношкірих важливе", коаліція правозахисних організацій розпочала кампанію "Ні ненависті заради прибутку", закликаючи рекламодавців припинити розміщувати рекламу на платформах Facebook. Організатори кампанії заявили, що Facebook не реагує на пости, які містять дезінформацію і розпалюють ненависть. Цю кампанію підтримали понад 90 великих рекламодавців.

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що соцмережа перегляне політику щодо публікації контенту, яка дозволила не видаляти пост президента США Дональда Трампа про протести після загибелі Джорджа Флойда.