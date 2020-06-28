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Група п'яних молодих львів'ян напала на медиків, які приїхали на виклик, який виявився неправдивим, - поліція

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Група п'яних молодих львів'ян напала на медиків, які приїхали на виклик, який виявився неправдивим, - поліція
Близько другої години ночі 28 червня в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги у Львові семеро молодих людей конфліктували з медиками, які приїхали на виклик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області, семеро львів'ян (чоловіки і жінки) віком від 18 до 29 років перебували в стані алкогольного сп'яніння, поводились неадекватно і нецензурно лаялися. Під час конфлікту з лікарями було пошкоджено ящик із медикаментами і розбито ємності з ліками.

Правоохоронці склали на правопорушників два адміністративні протоколи за ст.173 (дрібне хуліганство) КУпАП, чотири - за ст.178 (розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП і ще один - за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.

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Топ коментарі

  • макаренко юра
    Там епічне бидло попалось...
    Группа пьяных молодых львовян напала на медиков, приехавших на вызов, оказавшийся ложным, - полиция - Цензор.НЕТ 6219
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Так может эти "львовяне" с бомбаса.
    О месте их рождения не сообщается.
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Так давно пора разрешить водилам скорой травматы, право применять, носить. Сдавать сменщику в конце смены. Либо тревожную связь с ментами постоянно. Маячёк места нахождения итд. Шваль надо глушить с первого раза и судить быстро. И если не было телесных и а задержки и прочая борзота---штрафы в 5 нолей в цифре штрафа и без права пересмотра судом. И по газовикам, пожарным, технадзору и тд.
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