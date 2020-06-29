Чим більше українці стають саме українцями, тим менше ми маємо справу з антисемітизмом і ксенофобією, - Зісельс

Після здобуття Україною незалежності тут почала створюватися власне українська національна ідентичність, відмінна від радянської. В українській національній державі набагато менше елементів ворожнечі, ніж за часів імперій.

Про це радянський дисидент, правозахисник, співголова Асоціації єврейських громадських організацій та громад (Ваад) України Йосип Зісельс сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми перебуваємо на перехідному етапі від хаотичного суспільства, яке утворилося у 1991 році й було доволі деморалізованим. Все-таки ідеологічна комуністична брехня і насильство, яке її закріплювало, були зруйновані, але люди до них звикли. Я це називаю абстинентним синдромом – як ломка наркомана. Так і в нас 30 років ломки, бо ми ще не викристалізували з цього хаосу нову систему відносин. Український націоналізм, на жаль, ще не є панівною ідеологією в Україні, чого я хотів би…

Чим більше українці стають саме українцями, тим менше ми маємо справу з такими негативними явищами. Тому якщо ми будемо чесними самі перед собою, то крок за кроком наближатимемося до розуміння, а може навіть співпереживання. А співпереживання всього народу дає катарсис, який приносить потужну енергетику для розвитку – як це було в Німеччині", - зазначив він.

Зісельс вважає, що набуття українцями своєї держави є потужним чинником розвитку ідентичності і критичного ставлення до минулого:

"30 років Україна вже незалежна, тут витворюється нова ідентичність, бо вперше в історії українці стали більшістю у власній державі. А стати більшістю в своїй державі – це дуже потужний чинник розвитку ідентичності, я це бачу по Ізраїлю. Ідентичність євреїв Ізраїлю не така, як у діаспорі, де все ще панує віктимність.

Я оперую таким поняттям, як комплекс народу-жертви. Ми живемо серед народів, які вважають себе жертвами. Жити серед віктимних народів дуже складно, бо кожна жертва переживає тільки своє і вважає, що нікому нічого не винна. Однак це заважає налагодженню діалогу, який може нас вивести на інший рівень розуміння одне одного. Так, були трагічні сторінки. Але треба додавати, що тоді України ніколи не було як держави. Було зіткнення за багатьма параметрами українців і євреїв, поляків і євреїв, українців і поляків, євреїв і литовців. Це було інколи наповнене погромами, вбивствами".

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Зісельс пропонує спосіб, яким українці та євреї мають говорити про загальні важкі сторінки історії.

"Я запропонував власне бачення, сказавши: будьмо чесними і погляньмо на свої народи об’єктивно. Чи були ми тільки жертвами? Чи були також причетні до злочинів проти інших народів – не як громада, а як окремі представники громади? Ми не можемо нести провину за це, але повинні бути історично відповідальними за цю пам'ять – за те, як наші діти й онуки житимуть поруч з іншими народами. Усередині кожного народу повинен відбутися внутрішній дискурс. Наприклад, у поляків проходить такий дискурс, виходять відповідні фільми та книжки. У литовців схожі процеси. У нас це тільки-тільки починається: коли українські історики говорять правду своєму народові, а єврейські історики оцінюють еволюцію візії єврейського народу.

Я мав цілий конфлікт через це. Був у Парижі на тому місці, де вбили Петлюру у 1926 році. І написав у Фейсбуку свої думки з цього приводу. На мене за це навалилися майже усім єврейським світом. Я пояснював свою позицію: ми повинні дивитися на себе. Сучасні євреї ототожнюють себе зі Шварцбардом, який убив Петлюру? Ми його виправдовуємо? Я – ні. Це модернізація світу. Ми не повинні відплачувати за злочини, з часу яких минуло 100-200-300 років. Тим більше, ми бачимо, що Україна нарешті стала окремою державою, і тут набагато менше елементів ворожнечі, які їй були притаманні в часи імперії", - підсумував він.

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