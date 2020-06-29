Перший віцеспікер ВР Стефанчук про відставку Ситника: Зараз це питання не стоїть

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук (фракція "Слуга народу") розповів про перспективи того, що Верховна Рада так чи інакше відправить у відставку директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Стефанчук зазначив, що "пропозиції" звільнити Ситника вносяться в Раду як партією "Слуга народу", так і опозиційними партіями.

"Є деякі законопроєкти, вони вносяться, в тому числі, партією "Слуга народу" й іншими опозиційними партіями, які стосуються взагалі перезавантаження такого органу, як НАБУ. Але перед тим, як робити такі кроки, треба чітко зрозуміти концепцію і що буде після цього. Бо якщо це просто тільки для того, щоб збити одну людину, треба міняти систему, то це абсолютно неправильний підхід. Ми мамо зрозуміти, що пропонується натомість, до яких наслідків воно призведе. І тільки після цього ми можемо моделювати систему законодавства", – сказав Стефанчук.

На запитання, чи на сьогодні принаймні у Верховній Раді не йдеться про "персональну справу Артема Ситника" чи його можливу відставку, віцеспікер відповів: "Я знаю, що принаймні станом на зараз це питання не стоїть".

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Раніше посли G7 в Україні заявили, що законопроєкт, який дозволяє звільнити Ситника, "загрожує траєкторії реформ в Україні та підтримці міжнародної спільноти".

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності минулого тижня рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №3133 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах", що дозволяє звільнити Ситника. Його автори пропонують внести зміни до законів "Про держохорону органів держвлади України і посадових осіб", "Про прокуратуру", "Про НАБУ", "Про Держбюро розслідувань", а також привести поняття, використовувані в цих законах, у відповідність до положень закону "Про запобігання корупції".

Пропонується, зокрема, доповнити закон "Про НАБУ" положенням про те, що однією з підстав звільнення директора НАБУ (з моменту заснування - Артем Ситник) з посади є набуття чинності рішення суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.