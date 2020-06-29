103 населені пункти в чотирьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов станом на ранок 29 червня знеструмлено 103 населені пункти в чотирьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 29 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 103 населені пункти в 4 областях, а саме: у Сумській - 60, Київській - 21, Чернігівській - 20 та Івано-Франківській - 2", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грози, град та шквали очікуються 29 червня на Лівобережжі та в західних областях, - ДСНС