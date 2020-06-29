COVID-19: за добу у світі померли понад 3,4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 504 тис., інфікованих - 10,2 млн

Станом на ранок 29 червня у світі зареєстрували 163 172 зараження COVID-19 за добу, понад 10,2 млн випадків інфікування COVID-19, одужали більш ніж 5,5 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 10 249 377 випадків інфікування і 504 466 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 128 437 (+285 за добу), хворих - 2 637 077 (+40 540 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 345 254 інфікованих (+29 313 за добу) та 57 658 (+555 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 634 437 осіб (+6791 за добу), кількість смертей - 9073 (+104 за добу).

Також читайте: Україна увійшла до попереднього переліку країн, із якими ЄС відкриє кордони, - Euronews

В Індії 549 197 хворих (+19 620 за добу), 16 487 летальних випадків (+384 за добу).

У Великій Британії 311 151 хворий (+901 за добу), померли 43 550 пацієнтів (+36).

В Іспанії зареєстрували 295 850 (+301 за добу) пацієнтів, померли 28 343 (+2).

Нагадаємо, станом на 28 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 982 випадки COVID-19. За добу - 917 нових випадків. 19 осіб померли від хвороби.