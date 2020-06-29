В Україні 646 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом зафіксовано 43 628 випадків
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦГЗ.
В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 646 осіб.
За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 43 628 осіб.
За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 18 пацієнтів (добою раніше - 19), загалом - 1147. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували у Львівській (6) і Закарпатській (3) областях.
За останню добу одужали 93 людини (добою раніше - 233), загалом - 19 027.
Всього в Україні зараз хворіють 23 454 особи, що на 535 більше, ніж напередодні.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (115), Волинській (84), Рівненській (70), Закарпатській (66) та Чернівецькій (59) областях.
У Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Херсонській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.