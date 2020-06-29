За добу на Львівщині виявили 115 нових випадків COVID-19, загалом 5292 інфікованих та 143 померлих, - міськрада

Станом на ранок 29 червня у Львові та Львівській області підтверджено 5292 випадки інфікування коронавірусом, з них 143 - летальні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 6077 осіб, госпіталізовані - 1048, на амбулаторному лікуванні - 5029 осіб, виписані - 861 особа. Зараз у лікарні перебуває 184 особи, з них у реанімації - 9 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 особи.

Станом на ранок у Першій міській клінічній лікарні перебуває 89 пацієнтів, у Восьмій міській клінічній лікарні - 91 пацієнт, у міській лікарні швидкої медичної допомоги - 41 особа.

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Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 5292 осіб, 143 людини померло. 741 пацієнт одужав.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 595 ПЛР-тестів, з яких з нових проб - 495. З них позитивні - 115, а з нових проб - 107. Серед них - 46 жителів Львова. Залишок проб у холодильнику - 1650.