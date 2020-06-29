У Києві за добу 45 нових випадків COVID-19, найбільше - в Шевченківському районі, дві людини померли, - Кличко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За словами мера, на сьогодні в столиці вже 4980 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Так, захворіли:
- 17 жінок віком від 21 до 85 років
- 27 чоловіків віком від 20 до 66 років
- 3-річна дівчинка.
До лікарень столиці госпіталізували 6 хворих. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
Одужали за минулу добу 5 киян. Загалом коронавірус подолали 1552 мешканці столиці.
"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі - 10. У Дніпровському - 7. У Солом’янському, Оболонському та Голосіївському - по 5 випадків.
Будьте обережними, не нехтуйте своїм здоров‘ям! Бережіть себе!" - додав Кличко.
Як повідомлялося раніше, станом на 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19. За добу - 646 нових випадків. 18 людей померли від хвороби.