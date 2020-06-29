Порошенко на Прикарпатті: Україна має негайно звернутися до ЄС і НАТО, щоб у районах повені задіяли програми цивільного захисту

Влада має негайно звернутися до Європейського Союзу і НАТО, щоб були задіяні спеціальні програми цивільного захисту в тих районах України, які страждають від наслідків руйнівної повені.

Про це п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час зустрічі з мешканцями села Білі Ослави в Івано-Франківській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Команда Порошенка привезла у райони стихійного лиха генератори та помпи для відкачування води, а також ознайомилася з масштабами руйнувань, щоб скласти план подальших дій.

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Попри зливу, на зустріч з Петром Порошенком прийшло дуже багато людей. Місцева вчителька Леся Бойко попросила "Європейську Солідарність" проконтролювати, як влада розподілятиме фінансову допомогу, виділену на подолання наслідків стихії.

"Я – пластунка, вчителька місцевої школи Леся Бойко. Нещодавно пан Зеленський оголосив, що на Захід України буде виділено дуже багато коштів. Так самої казали, що ЄС для нас виділять, я чула, що казали – й Америка. Чи може ваша партія проконтролювати ці кошти? Бо щось чує моє серце, що більша частина не дійде до таких, як ми", – зауважила вчителька.

"Ми приїхали не з порожніми руками і не просто "поговорити". Ми приїхали для того, щоб допомогти людям світлом, допомогти відкачати воду. Допомогти там, де ми можемо, в тому числі і будівельними матеріалами та технікою. Якщо влада чекає – ми вже тут. Ми як опозиція будемо тиснути на владу і контролювати. Це – наша функція. Я вам обіцяю тут, на Прикарпатті – зубами вигриземо. Не дамо вкрасти жодної копійки з коштів, які мали йти в тому числі на вашу підтримку", – зазначив Петро Порошенко.

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"Я закликаю всіх українців: пліч-о-пліч допоможіть Прикарпаттю. Я сьогодні не буду жорстко критикувати владу за неефективні дії тут, в Прикарпатті. Розберемося пізніше. Але ми маємо звернутися до сусідніх країн, бо в Прикарпатті біда. Звернутися до ЄС, бо є спеціальна програма цивільного захисту, яка дає ефективну відповідь протягом лічених годин. Вони сьогодні мають бути тут, у нас, в Прикарпатті. Звернутися до НАТО, бо нова програма розширених можливостей дозволяє, щоб сили цивільної оборони були тут і допомогли відновити мости, дороги, захистити дамби. Захистити людей. І ми будемо робити це або самі, або з владою, але в першу чергу треба допомогти людям", – наголосив Порошенко.

Команда Петра Порошенка побувала у селі Чорний Потік, яке фактично опинилося відрізаним від цивілізації. У село спецтехнікою доставили дизель-генератори та мотопомпи. Також Фонд Порошенка профінансував оплату важкої будівельної техніки для відновлення дороги та ліній електропередач.

Допомогу від Порошенка передали і мешканцям Галича.