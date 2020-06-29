Один шахтар загинув, один - травмований унаслідок обвалу на шахті "Привільнянська" в Лисичанську, - нардеп "Батьківщини" Волинець

У Луганській області загинув шахтар, ще один - травмований, повідомляє голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат (фракція "Батьківщина) Михайло Волинець.

"О 23:30 через обвал на шахті "Привільнянська" ПАТ "Лисичанськвугілля" загинув шахтар. Його колегу з чисельними переломами гірничорятувальники 2 ВГРЗ евакуювали на поверхню та доставили у лікарню Лисичанська", - написав Волинець у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

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