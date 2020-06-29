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Один шахтар загинув, один - травмований унаслідок обвалу на шахті "Привільнянська" в Лисичанську, - нардеп "Батьківщини" Волинець

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У Луганській області загинув шахтар, ще один - травмований, повідомляє голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат (фракція "Батьківщина) Михайло Волинець.

"О 23:30 через обвал на шахті "Привільнянська" ПАТ "Лисичанськвугілля" загинув шахтар. Його колегу з чисельними переломами гірничорятувальники 2 ВГРЗ евакуювали на поверхню та доставили у лікарню Лисичанська", - написав Волинець у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

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Один шахтар загинув, один - травмований унаслідок обвалу на шахті Привільнянська в Лисичанську, - нардеп Батьківщини Волинець 01

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    От официальных лиц тишина...
    Охлос должен знать только то, что считает нужным политбюро.
  • Олег Анатолиевич
    Работа у шахтёров такая. Шофёры вон гибнут раз в 10 чаще шахтёров, а то и в сто, но не жалуются, а молча крутят баранку.
    Царствие Небесное погибшему. Травмированному полного выздоравления.
  • Lev Zavago 2ac59658
    Печально! Сочувствие близким. Но,надо ли подавать это в качестве первоочередной новости?
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