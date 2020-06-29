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Поліція розшукує батьків дворічної дівчинки, знайденої вночі в районі залізничних колій у Шостці. ФОТО

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Вночі в районі вул. Кожедуба в Шостці знайшли дворічну дівчинку. Мала блукала залізничною колією і була дуже налякана. Поліція розшукує батьків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

Дитину, яка сама блукала в районі залізничного переїзду вночі, побачив випадковий водій. Він і викликав на зазначене місце поліцейських. Правоохоронці доправили малечу до дитячої лікарні та розпочали пошуки її батьків.

Поліція розшукує батьків дворічної дівчинки, знайденої вночі в районі залізничних колій у Шостці 01

На вигляд дівчинці близько двох років. Зростом 60 см, худорлявої статури. Має світле волосся та сірі очі.

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Поліція розшукує батьків дворічної дівчинки, знайденої вночі в районі залізничних колій у Шостці 02

Була вдягнена у плаття з чорно-білою смужкою, яке має спереду малюнок у вигляді зайця. Взута у світлі шкарпетки та квітчасті босоніжки.

Поліція розшукує батьків дворічної дівчинки, знайденої вночі в районі залізничних колій у Шостці 03
Фото: сайт поліції

"Поліцейські звертаються до всіх небайдужих громадян із проханням допомогти у розшуку батьків дитини. Уважно роздивіться фото дівчинки, і якщо ви впізнали малечу – просимо зателефонувати до Шосткинського відділу поліції за телефоном (050) 327-91-48, чи на цілодобову лінію служби "102".

Заздалегідь вдячні за допомогу!" - йдеться в повідомленні.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    манюнька жизнерадостная, чистенькая, не загорелая и без синяков-царапин и укусов комаров... - значит домашняя, не бомжей и пропойных алкашей...
    маман где? вот вопрос... может что-то случилось?
  • Ольга Жмудовська
    так може з ними щось сталося
  • Скромный Кролик
    Бедная девочка.
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