Поліція розшукує батьків дворічної дівчинки, знайденої вночі в районі залізничних колій у Шостці. ФОТО

Вночі в районі вул. Кожедуба в Шостці знайшли дворічну дівчинку. Мала блукала залізничною колією і була дуже налякана. Поліція розшукує батьків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

Дитину, яка сама блукала в районі залізничного переїзду вночі, побачив випадковий водій. Він і викликав на зазначене місце поліцейських. Правоохоронці доправили малечу до дитячої лікарні та розпочали пошуки її батьків.

На вигляд дівчинці близько двох років. Зростом 60 см, худорлявої статури. Має світле волосся та сірі очі.

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Була вдягнена у плаття з чорно-білою смужкою, яке має спереду малюнок у вигляді зайця. Взута у світлі шкарпетки та квітчасті босоніжки.



Фото: сайт поліції

"Поліцейські звертаються до всіх небайдужих громадян із проханням допомогти у розшуку батьків дитини. Уважно роздивіться фото дівчинки, і якщо ви впізнали малечу – просимо зателефонувати до Шосткинського відділу поліції за телефоном (050) 327-91-48, чи на цілодобову лінію служби "102".

Заздалегідь вдячні за допомогу!" - йдеться в повідомленні.