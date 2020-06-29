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Дружина депутата Миколаївської облради вистрілила собі в голову: поліція встановлює обставини загибелі жінки

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Дружина депутата Миколаївської облради вистрілила собі в голову: поліція встановлює обставини загибелі жінки
Правоохоронці встановлюють обставини загибелі дружини депутата Миколаївської обласної ради, яка з травматичної зброї вистрілила собі в голову

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 29 червня, близько 10 години ранку до поліції надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення в голову", - йдеться в повідомленні поліції.

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Так, встановлено, що 33-річна жінка померла на місці події від травм. Її чоловік перебував у приміщенні. Наразі всі обставини і причини події з'ясовуються.

Попередньо, як того вимагає процедура в подібних випадках, розпочато розслідування за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За даними місцевого видання "Преступности.НЕТ", "самогубство вчинила дружина депутата Ігоря Івануни, який представляє партію "Батьківщина".

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Nikos KGB
    какой муж смекалистый..сразу видно..ДЕПУТАТ!)
  • Поедатель Зябликов
    сколько контрольных выстрелов сделала самоубийца?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Дружина депутата Миколаївської облради вистрілила собі в голову: поліція встановлює обставини загибелі жінки - Цензор.НЕТ 8262

    24.11.2019.
    На Николаевщине развивается новый рейдерский конфликт с участием депутата областного совета от ВО «Батькивщина» Игоря Ивануны. Сельскохозяйственная техника рейдеров уничтожает посевы озимой пшеницы в Доманевском районе Николаевской области. Полиция не вмешивается в конфликт и не препятствует противоправным действиям рейдеров. Это уже не первый случай захвата земель и урожая, в причастности к которому фермеры обвиняют депутата.
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